Dalle Hawaii a San Francisco: la Super Luna incanta il mondo

La Luna ha offerto uno spettacolo raro in questo Mercoledì 31 Gennaio: una luna rossa e blu, molto grande e molto luminosa. Per la prima volta dopo 35 anni una luna blu, in quanto seconda luna piena del calendario mensile, si è sincronizzata con un’eclissi totale di luna, detta luna rossa a causa della sua tonalità rossa. Le Hawaii e l’Alaska sono stati tra i posti migliori in cui osservarla, insieme allo Yukon Canadese, all’Australia e all’Asia. Anche gli Stati Uniti hanno permesso una buona osservazione, insieme alla Russia.

Al Griffith Observatory di Los Angeles, in centinaia si sono radunati sul prato sotto un cielo limpido per osservare lo spettacolo. Gli amanti del cielo erano in fila anche sulla spiaggia vicino al molo di Santa Monica. Molte le foto, immagini meravigliose di una luna senza precedenti. John Cook si è unito agli altri appassionati di fotografia al molo, usando la ruota panoramica e le montagne russe per il suo primo piano. “E’ stato incredibile”, ha detto Cook.

Anche i fotografi si sono riuniti nel quartiere Telegraph Hill di San Francisco, cercando di ottenere la famosa Coit Tower nei loro scatti della luna. Nel quartiere di Marina di San Francisco, una folla si è riunita per guardare la luna blu di sangue, come la chiama la NASA, tramontare sul Golden Gate Bridge.

Gli spettatori hanno avuto fortuna: cieli sereni e nessuna traccia della famosa nebbia di città. “È molto cinematografico, il modo in cui la luna sta cambiando i colori e si riflette sull’acqua”, ha detto Clara Cambon. Dall’altra parte del Pacifico, dove era già notte, centinaia sono scesi sul complesso del Kioicho di Tokyo Garden Terrace, muniti di cannocchiali e binocoli. Un monitor TV ha mostrato un ingrandimento della luna, mentre un professore universitario ha spiegato l’eclissi. “È meraviglioso essere in questo prezioso evento e aver potuto vedere la luna apparire così bella“, ha detto Mayumi Kimura, una visitatrice.

La costa orientale degli Stati Uniti, l’Europa e gran parte del Sud America e Africa non hanno avuto la fortuna di vedere l’eclissi totale. A Cape Canaveral, in Florida, dove un razzo ha trasportato il primo satellite dell’America in orbita esattamente 60 anni fa – Explorer 1 – la super luna blu si profilava grande nel cielo.

La seconda luna piena del mese è una luna blu, anche questo ha favorito il fatto che fosse una luna particolarmente vicina e brillante, detta supermoon. Aggiungiamo ad essa un’eclissi totale, nota come luna di sangue per la sua tinta rossa ed ecco la magia. La NASA l’ha definita tripletta lunare: la prima luna super blu sangue dal 1982: questa combinazione non si ripeterà più fino al 2037.

La prossima super luna è a febbraio, la prossima luna blu è a marzo e la successiva eclissi lunare è a luglio, come spiega la NASA. Lo scienziato lunare della NASA, Noah Petro, si è detto stupito – ed elettrizzato – da tutta l’attenzione e il clamore.

“Spero che le persone usino questa opportunità per scavare un po’ di più e conoscere il nostro pianeta, il nostro meraviglioso pianeta gemello, la luna, il sole e tutti gli altri grandi oggetti del sistema solare “, ha detto Petro mentre andava al Goddard Space Flight Center a Greenbelt, nel Maryland.