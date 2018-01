Il maltempo che ha interessato la Basilicata nelle scorse settimane non è stato sufficiente a riempire le dighe, che continuano a rimanere mezze vuote: contengono 163 milioni di metri cubi di acqua, 167 in meno, rispetto ai 330 dello stesso periodo dello scorso anno. Nell’invaso di Monte Cotugno si registrano 63 milioni di metri cubi di acqua, 106 in meno rispetto allo scorso anno. Acqua in calo anche nella diga del Pertusillo e San Giuliano.