Ecco come la diversità e il clima a scuola influenzano i comportamenti criminali degli studenti

In uno studio del Journal of School Health, l’etnia, il sesso, l’integrazione tra coetanei percepita e la discriminazione degli insegnanti sono indicatori dei comportamenti criminali degli studenti.

Lo studio di 8.947 studenti afroamericani e bianchi ha svelato che essere di sesso maschile era associato a punteggi più alti di comportamento criminale. Al contrario, essere afroamericano era associato a punteggi di comportamento criminale più bassi. Analogamente, gli studenti che percepivano il loro ambiente scolastico come non discriminatorio e integrativo riportavano punteggi più bassi di comportamenti criminali.

Questi risultati indicano che le percezioni degli studenti del loro ambiente scolastico possono essere un’influenza importante su questo tipo di comportamenti da parte loro. Sorprendentemente, mentre la media dell’integrazione tra coetanei percepita aumentava, aumentavano anche i comportamenti criminali degli studenti. Lo studio ha anche svelato che mentre la percentuale media degli insegnanti afroamericani nelle scuole aumentava, i punteggi dei comportamenti criminali degli studenti diminuivano.

Una delle autrici, la dott.ssa Brittany Darlene Chambers dell’University of California, San Francisco, ha dichiarato: “Non è una sorpresa che aumentare la diversità a scuola sia importante per ridurre i comportamenti criminali degli studenti afroamericani e bianchi. I risultati di questo studio sottolineano la necessità di programmi per incentivare gli insegnanti di colore ad entrare e rimanere all’interno dei nostri sistemi scolastici”.