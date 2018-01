Prepariamoci ai dolci di Pasqua: ecco la ricetta della pastiera vegan

La pastiera napoletana o più semplicemente pastiera, è un dolce della cucina campana tipico del periodo pasquale. Uno vero caposaldo della cucina napoletana, anche se è molto diffuso nella provincia di Reggio Calabria. La pastiera tradizionale è composta da una pasta frolla farcita con un impasto a base di ricotta, frutta candita, zucchero, uova e grano bollito nel latte. Oggi però vi proponiamo questo dolce rielaborato per soddisfare anche chi segue un’alimentazione senza derivati animali. Anche per chi è intollerante alle uova e latticini, o chi deve seguire un’alimentazione mirata per problemi di colesterolo alto, o ancora per chi semplicemente è vegano, è possibile rielaborare questa ricetta portandola in versione vegan.

Ingredienti per la la frolla:

100 gr di farina integrale

100 gr di farina di mandorle

60 gr di zucchero di canna

70 ml di olio di girasole spremuto a freddo

30 ml di latte di soia

scorza di 1 limone

Ingredienti per il ripieno:

200 gr di mandorle

200 gr di anacardi

450 gr di grano cotto

scorza di 1 limone

100 gr di zucchero di canna

5 gocce di acqua di fiori d’arancio

50 ml di latte di mandorla

Il procedimento prevede: La notte precedente mettete in ammollo anacardi e mandorle perché si gonfino e ammorbidiscano. Quindi, cominciate dalla pasta frolla: mescolate le farine, aggiungete l’olio e sgranate bene, unite quindi zucchero e latte di soia. Lavorate l’impasto fino a formare una palla che avvolgerete in una pellicola trasparente e lascerete riposare in frigorifero per una ventina di minuti. Nel frattempo, preparate la farcitura, partendo dal sostituto della ricotta. Ovvero, frullate le mandorle e gli anacardi (scolati) con il latte di mandorla fino ad ottenere una consistenza cremosa. Lavorateli con il grano cotto, lo zucchero, la scorza del limone grattugiata, l’acqua di fiori d’arancio. Stendete quindi la frolla con il mattarello fino a 5 millimetri di spessore circa, adagiatela in una teglia da crostata di 21 centimetri di diametro, ricoprendo anche i bordi. Tagliate gli eccessi di pasta ma non buttateli, li potrete ristendere e creare le striscioline tipiche della crostata. Riempite con la farcia, completate con le striscioline di frolla e infornate per un’ora a 180°. Se gradite, potete aggiungere alla farcia frutta candita o uvetta.