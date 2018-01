Non c’è tregua negli Stati Uniti, in particolare in California dove circa 21.000 persone sono state evacuate nella contea di Ventura, nelle aree colpite nelle settimane scorse dal maggiore incendio nella storia dello stato.

Emergenza in California: 21.000 evacuati per gli incendi, ora forti piogge

Non c’è tregua negli Stati Uniti, in particolare in California dove circa 21.000 persone sono state evacuate nella contea di Ventura, nelle aree colpite nelle settimane scorse dal maggiore incendio nella storia dello stato. L’ordine di evacuazione e’ scattato in attesa di della prima ondata di maltempo della stagione, con forti piogge nelle prossime ore. Proprio le

