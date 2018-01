Secondo le autorità scientifiche si tratta della più grave epidemia di listeriosi mai registrata in Sudafrica.

Grave epidemia di listeriosi in Sudafrica: oltre 700 casi e 60 vittime

Grave epidemia di listeriosi in atto in Sudafrica: el 2017 sono stati confermati 727 casi che hanno causato 61 decessi, soprattutto nella provincia del Gauteng e a Johannesburg. Secondo le autorità scientifiche si tratta della più grave epidemia di listeriosi mai registrata in Sudafrica. La malattia infettiva causata dal batterio Listeria, viene trasmessa all’uomo tramite

