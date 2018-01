La segnalazione di due bambini con ustioni all’esofago causate dall’ingestione delle pile a bottone dei loro fidget spinner sottolinea il rischio delle gravi ferite che questi popolari giocattoli possono provocare. La segnalazione in questione si aggiunge ai precedenti pericoli per la sicurezza dei fidget spinner, soprattutto quando sono nelle mani dei bambini. Athos Bousvaros e Paul Rufo, dottori del Boston Children’s Hospital, scrivono che “una batteria in un giocattolo o prodotto che i bambini possono maneggiare e rompere crea un potenziale pericolo per i bambini stessi”.

Il fidget spinner è un giocattolo semplice ma molto popolare che consiste in un pezzo di plastica che ruota facilmente intorno a un cuscinetto centrale. Spesso si dice che i fidget spinner siano dispositivi in grado di combattere l’ansia nelle persone con disturbi da deficit di attenzione/iperattività, anche se queste affermazioni non sono sostenute da alcuna ricerca.

Mentre l’anno scorso si diffondeva la mania dei fidget spinner, apparivano anche le prime segnalazioni di bambini che ingoiavano parti del giocattolo. Alcuni fidget spinner sono dotati di batterie, che accendono una luce mentre il dispositivo sta girando. Una delle nuove segnalazioni riporta che due bambini, uno di 3 anni e una di 4 anni, hanno ingoiato le batterie al litio dei giocattoli che hanno causato gravi ferite all’esofago. Un bambino ha ingoiato il tappo del disco centrale di un fidget spinner rotto e una piccola pila a bottone, mentre l’altra ha ingoiato una batteria rilasciata da un disco danneggiato.

Quando le batterie entrano in contatto con i fluidi corporei, possono provocare gravi ustioni in breve tempo. In ospedale hanno scoperto che entrambi i bambini avevano profonde ustioni all’esofago. Per uno dei due bambini è stata necessaria un’endoscopia d’urgenza per rimuovere un pezzo del giocattolo e una pila a bottone di 2,5 cm. È rimasto in ospedale per circa 3 settimane a causa delle preoccupazioni di una possibile connessione dell’esofago con l’aorta, una complicazione potenzialmente letale che può svilupparsi giorni o settimane dopo la rimozione della batteria.

Altre segnalazioni riportano di ferite in bambini che hanno ingoiato parti del fidget spinner, ma non batterie. Anche in questi casi, gli oggetti sono stati rimossi dall’esofago con un’endoscopia d’urgenza.

Le pile a bottone sono presenti in un’ampia gamma di dispositivi domestici. Ma mentre le batterie nei giocattoli per bambini di solito sono adeguatamente fissate e protette, questo potrebbe non valere per dispositivi che non sono stati progettati specificatamente per bambini.