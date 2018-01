Frana in Valle d’Aosta: crollo a Lillianes, evacuata abitazione

“Stamane verso le 7.10 si e’ staccato un fronte franoso molto ampio che si e’ fermato sulla strada comunale. Piu’ in basso c’e’ un forte pendio di bosco e poi la regionale“: lo ha spiegato il sindaco di Lillianes, Daniele De Giorgis. Una frana incombe infatti sulla strada comunale. “Il fenomeno e’ stabile nella parte bassa ma e’ instabile in quella piu’ alta, per questo ho chiesto di sgomberare una casa in via precauzionale, fino a quando avremo delle certezze. Dovessero tornare le piogge ci sarebbe un forte rischio“.