Sono 40mila le famiglie rimaste senza elettricità in Francia a causa della tempesta Carmen che sta spazzando la costa atlantica del paese. Lo ha reso noto la compagnia elettrica locale Enedis, aggiungendo che il suo personale è al lavoro per ripristinare al più presto la rete di distribuzione. Ieri un uomo è rimasto ucciso a Pau dal crollo di un albero. La tempesta, con venti fino a 150 chilometri orari, ha colpito in particolare la Bretagna ma sta spostandosi verso zone adiacenti.