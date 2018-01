Francia: sciatore britannico disperso ad Albertville, ricerche in corso 

Sono in corso ad Albertville, nelle Alpi francesi, le ricerche di uno sciatore britannico di 39 anni disperso da domenica, mentre in diverse località alpine le pesanti nevicate hanno causato disagi. Tra essi, a Zermatt in Svizzera sono circa 13mila i turisti bloccati a causa della neve.

In Savoia, in 36 ore sono caduti tra 1,5 metri e 1,8 metri di neve. Un lieve miglioramento delle condizioni meteo ha permesso ai soccorritori di lanciare le ricerche dello sciatore disperso, scomparso domenica a fine giornata dopo che “aveva voluto fare un’ultima pista”, secondo la gendarmerie. La prefettura ha precisato che un elicottero ha sorvolato la zona delle pisce da sci dove si ritiene che l’uomo possa trovarsi.

Intanto, l’accesso alle stazioni francesi di Tignes e Val d’Isère è stato riaperto oggi, ma i trasferimenti sono stati vietati in alcune zone a causa del rischio di valanghe. In Svizzera, le regioni di Haut-Valais hanno registrato neve fino a 1,8 metri negli ultimi tre giorni e l’allerta valanghe è stata portata al grado massimo. Anche in Italia alcune località sono rimaste isolate per la neve, tra cui Sestriere dove sono caduti oltre due metri di neve in 48 ore.