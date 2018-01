Frane: riapre alle 21 la strada statale 26 a Saint-Pierre 

Riapre alle 21 a senso unico alternato la strada statale 26 a Saint-Pierre. Era chiusa da stamane dopo il crollo di un muro di contenimento che sorreggeva anche la rete parafrane, a lato della carreggiata. Lo rende noto l’Anas. Lungo il tratto saranno in vigore il limite di velocita’ di 30 Km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Nel frattempo continueranno i lavori per mettere in sicurezza il versante, vicino alla galleria paramassi, al confine con Sarre. Non e’ escluso che il crollo possa essere legato al maltempo dei giorni scorsi.