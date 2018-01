Frittelle di mele: semplici da preparare e gustose da mangiare [RICETTA]

Le frittelle di mele sono dei dolci buonissimi da preparare, soprattutto se avete delle mele troppo mature e non sapete come utilizzarle. Ottime come spuntino e come merenda, per grandi e bambini, tanto buone che c’è il rischio di mangiarle in quantità infinite. L’unico inconveniente è che sono dolci fritti, quindi bisogna fare attenzione alla quantità. E’ un modo insolito di mangiare la frutta, morbide all’interno e croccanti nella parte esterna.

Per la preparazione di questi dolci occorrono pochi ingredienti:

150 gr di farina

2 mele

125 ml di latte

1 uovo

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaino di lievito

Il succo di 1/2 limone

1 pizzico di sale

Olio di semi di girasole per la frittura

Zucchero a velo

Per la preparazione iniziate a lavate le mele, sbucciatele, eliminate il torsolo e poi tagliatele a fettine sottili. Riponete le fettine in una ciotola con lo zucchero e il succo di limone in modo che diventino dolci e non si anneriscano. Preparate la pastella amalgamando per bene la farina, il latte, l’uovo, il sale e il lievito fino ad ottenere un composto liscio, omogeneo e senza grumi. Versate l’olio in una padella capiente e accendete il fuoco, quando l’olio sarà caldo versate le mele nella pastella e fate friggere fino a quando la pastella risulta gonfia e bruna da entrambi i lati. Mescolate la cannella e lo zucchero a velo e spolverizzate il tutto sulle frittelle di mele appena tolte dal fuoco. Per finire servitele ben calde.