Gemelle siamesi nate nella Striscia di Gaza: separate la scorsa settimana, morta una delle bimbe

Due gemelline siamesi palestinesi sono nate nella Striscia di Gaza e sono state separate chirurgicamente la scorsa settimana in Arabia Saudita. Una delle piccole non ce l’ha fatta.

“Haneen è in condizioni stabili e sta riprendendosi cinque giorni dopo essere stata separata chirurgicamente dalla sua sorella clinicamente morta, Farah“, hanno spiegato le autorità. “Haneen respira normalmente e sta ricevendo nutrizione per via endovenosa“, ha dichiarato il medico Abdullah al-Rabiah, a capo del team che ha operato le gemelle.

L’operazione ha comportato la separazione di più organi: a ottobre le bimbe sono nate con lo stomaco e il bacino attaccati.