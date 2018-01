Giornata Mondiale di Lotta alla Lebbra: nonostante il progresso contagia migliaia di persone

“Preoccupa che, nonostante l’enorme progresso compiuto dall’umanità negli ultimi tempi, non si riesca ancora a debellare definitivamente una malattia ‘antica’ come la lebbra che continua a contagiare migliaia di persone in tutto il mondo. Ancora oggi, infatti, ogni 2 minuti una persona viene colpita dal morbo di Hansen“: lo scrive il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in occasione della 65ª Giornata Mondiale di Lotta alla Lebbra che si celebra oggi. “La lebbra continua ad essere un problema sanitario importante laddove persistono condizioni socio-economiche precarie che ne favoriscono la trasmissione“. “Per avere un mondo libero dalla lebbra e dall’emarginazione, bisogna unire gli sforzi di tutte le Chiese, comunità religiose, organizzazioni internazionali, governi, grandi fondazioni, Ong e associazioni di persone colpite dal morbo che finora hanno contribuito alla lotta contro questa malattia. Allo stesso tempo è necessario potenziare progetti congiunti di cooperazione. Se affrontata con il giusto approccio, la lebbra potrà essere finalmente eradicata“.