Gravidanza: il 15% delle donne beve alcol e il 14% fuma

Secondo i dati 2014-2016 del sistema di sorveglianza nazionale ‘Passi’, presentati oggi nella sede del ministero della Salute, in Italia il 15% delle donne in stato di gravidanza consuma alcol e il 14% fuma. Il dato emerge dall’analisi di circa 380mila interviste nell’arco di 10 anni (fino al dicembre 2017), con una copertura su tutto il territorio nazionale (124 asl su 139 coinvolte, pari a circa il 93% della popolazione italiana tra i 18 e i 69 anni). E’ inoltre emerso che fra le donne in allattamento il 26% consuma alcol e l’11% fuma.

In riferimento alla popolazione femminile in generale il 44% delle donne consuma alcol e fuma il 23%.