Incidente aereo in Costa Rica: 12 morti, di cui 10 turisti americani

Grave incidente aereo in Costa Rica: un velivolo, che ha registrato problemi subito dopo il decollo dall’aeroporto della capitale San José, è precipitato in una zona montuosa nella regione di Punta Islita, nella provincia settentrionale di Guanacaste, secondo quanto riferito dalle autorità dell’aviazione del Paese. Il bilancio è di 12 morti: 10 turisti americani, il pilota ed il copilota. Cinque delle vittime appartenevano ad una stessa famiglia, in vacanza in un resort di Punta Islita. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l’aereo, un Cessna 208 Caravan, prendere fuoco prima di precipitare.