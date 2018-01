Due ottantenni sono caduti sulle piste in Alto Adige. Si tratta di una signora che si è rotta l’anca mentre “surfava” con la tavola all’Alpe di Siusi, in provincia di Bolzano, e di uno sciatore tedesco che è caduto in pista al Passo Gardena, battendo fortemente la testa. L’uomo ha riportato un trauma cranico facciale con ferite anche all’occhio, e dopo le prime cure mediche e’ stato portato d’urgenza all’ospedale di Bolzano.