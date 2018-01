il Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna è impegnato nel recupero di tre escursionisti scivolati in un canale durante la scalata di una parete del Corno alle Scale, sull’Appennino Bolognese. L’intervento dei soccorritori è scattato nel tardo pomeriggio. Le operazioni per individuare e recuperare i dispersi sono ancora in corso è particolarmente complesse a causa delle avverse condizioni meteo.