Incidenti in montagna: salvati due escursionisti bloccati su pendio di ghiaccio

Il Soccorso alpino di Forni di Sopra ha tratto in salvo nella notte due giovani escursionisti friulani rimasti bloccati su un pendio ghiacciato in una zona impervia in quota: non erano dotati di equipaggiamento adatto a trascorrere la notte all’addiaccio. Divisi in due squadre, alcuni tecnici hanno raggiunto gli escursionisti con gli sci seguendo l’itinerario della Val di Suola, altri sono risaliti a piedi dalla Val Rovadia, da quota 1.200 metri di altitudine, dotati di ramponi e piccozza.

I due escursionisti sono stati individuati intorno alle 22, in buone condizioni fisiche anche se infreddoliti: sono stati condotti in un punto sicuro e scortati a piedi fino a valle.