La scorsa settimana i casi di influenza in Francia sono stati 275.000, con oltre 8.500 persone nei pronto soccorso contro 11.500 nella settimana precedente: secondo l’ultimo censimento pubblicato dal sito Sante’-Publique, l’epidemia si è diffusa tutte le regioni della Francia, anche in Corsica. Ben 1.265 i ricoveri in ospedale, 818 i casi gravi, 237 i pazienti in rianimazione.

Il picco dell’epidemia in Francia è atteso entro le prossime due o tre settimane.