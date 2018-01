Influenza 2018, Ricciardi(Iss): “Dati eclatanti, superiori alle attese”

“Non c’e’ dubbio che la diffusione dell’Influenza quest’anno sia superiore a quanto atteso e che l’ondata epidemica in corso sia la peggiore degli ultimi 14 anni. I dati sono eclatanti, parlano di quasi quattro milioni di contagi a meta’ gennaio, quindi in un momento in cui il virus ancora sta circolando molto. Cio’ significa che a fine stagione ci saranno piu’ allettati di quanto inizialmente previsto”. Cosi’ il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’ (Iss) Walter Ricciardi commenta all’ANSA i dati del nuovo bollettino Influent. Due i motivi principali, chiarisce Ricciardi.

“Il primo e’ che le coperture vaccinali sono state scarse negli anziani, nei sanitari e negli italiani in generale. In secondo luogo, circa il 60% dei vaccini somministrati era trivalente e copriva solo tre ceppi mentre il vaccino quadrivalente, che da copertura anche contro il quarto ceppo, e’ stato somministrato solo nel 40% dei casi. Questa – conclude – e’ una lezione che deve servirci per il futuro: chi compra i vaccini, ovvero le Regioni, dovrebbe farlo comprando quelli a maggior copertura e non quelli piu’ economici”.