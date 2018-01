Influenza, rimandata a casa dall’ospedale: muore a 38 anni 

Una donna di 38 anni, Daria Aime, di Castelletto Stura, nel Cuneese, rimandata a casa dal pronto soccorso di Cuneo al quale si era rivolta avvertendo i sintomi dell’influenza, e’ morta dopo essere stata colta da un malore.

E’ successo ieri sera, ma il caso e’ stato reso noto solo oggi. Dopo la visita, nella mattinata, i medici hanno deciso di non ricoverare la donna. In serata l’improvviso peggioramento, la perdita di conoscenza e il decesso. Inutile l’intervento del 118. La Procura di Cuneo ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.