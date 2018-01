Due persone sono decedute al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo aver contratto l’influenza: si trattava in entrambi i casi di pazienti in cura da tempo per gravi patologie, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘La Provincia pavese’.

Le vittime sono una donna di 75 anni, in cura per problemi cardiovascolari, e un uomo di 50 anni, in cura per una malattia ematologica.