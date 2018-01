Inquinamento dell’aria: in Veneto torna l’allerta PM10

Dalla scorsa settimana i livelli di PM10 hanno ricominciato a salire portandosi rapidamente ben al di sopra del limite giornaliero. Arpa Veneto evidenzia che per l’agglomerato di Padova si sono registrati 10 superamenti consecutivi del valore limite giornaliero, raggiungendo così il livello di allerta 2, mentre per gli altri agglomerati è stato raggiunto il livello di allerta 1 (6 superamenti consecutivi a Vicenza e Treviso, 5 a Verona e Venezia). La situazione di criticità è comunque diffusa a gran parte del territorio pianeggiante della regione: si sono infatti registrati 6 superamenti consecutivi a San Bonifacio, 5 a Rovigo, Adria, Legnago, Este, Monselice e 4 a Mansuè e presso la stazione di Parco Colli.

Fino a mercoledì 31 non sono previste condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti in quanto il tempo si manterrà stabile, senza precipitazioni, con una ventilazione molto debole e con foschie e nebbie che potranno risultare anche persistenti in pianura specie lunedì e martedì. Tra giovedì e venerdì è atteso il transito di una saccatura da nord-ovest con delle modeste precipitazioni e un probabile ricambio della massa d’aria.