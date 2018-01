La felicità: ecco i sei ormoni utili per raggiungere questo stato di benessere

La felicità è uno stato dell’anima manifestato attraverso uno senso di benessere e serenità che spazza via qualsiasi identità: ce lo ricordano i bambini, con le loro manifestazioni di gioia improvvisa e irrefrenabile, senza un vero perché. Tutte le volte in cui ci accusiamo, ci critichiamo, non ci andiamo bene, ci stiamo allontanando dalla felicità naturale, proprio perché, correggendoci, non accettiamo quel che realmente e spontaneamente siamo. La felicità non dipende mai da un motivo esterno, ma dipende dal nostro stato d’anima accettando le cose così come sono, senza alcuna volontà di cambiarle ma essendo presente alle cose che accadono. Allora, la felicità sorgerà spontaneamente e senza alcuno sforzo. Esistono degli ormoni che determinano la nostra felicità, e attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato possiamo imparare a utilizzarli procurandoci un senso di benessere e serenità. I sei ormoni della felicità sono:

Adrenalina che determina una REAZIONE: Rompi la routine, esci dalla tua zona di comfort;

Dopamina che determina EUFORIA: Fai una lista degli obiettivi da raggiungere, e poniti l’obiettivo di raggiungerli;

Endorfine che determina il BENESSERE: Mangia cioccolata, coccola un animale e ascolta la musica;

Gaba ottimo ANTISTRESS: La meditazione è un rimedio naturale per combattere stati ansiosi;

Ossitocina che incentiva l’AFFETTO: Basta un semplice abbraccio quotidiano di pochi secondi;

Serotonina che determina il BUONUMORE: Apprezza il valore di ciò che hai (sia cose materiali che affetti).