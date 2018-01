La tempesta Eleanor si abbatte sulla Svizzera: deraglia la carrozza di un treno, 8 feriti 

Almeno 8 persone, tra cui otto bambini, sono rimaste lievemente feriti nel deragliamento di una carrozza ferroviaria nei pressi di Lenk in Svizzera, uno dei Paesi europei colpiti dalla tempesta Burglind/Eleonor che si e’ abbattuta sul Nord Europa. Lo scrive l’agenzia di stampa svizzera Ats.

Secondo il sindaco Rene’ Mueller l’incidente e’ stato causato da una violenta raffica di vento. Le ferrovie prevedono disagi alla circolazione fino a sera su varie tratte. A causa del maltempo e’ stato sospeso anche il servizio dei battelli su alcuni laghi. Disagi anche per il traffico aereo.

A Zurigo-Kloten 40 voli sono stati cancellati, sette deviati su altri scali e decine di aerei hanno dovuto ripetere la procedura di atterraggio, mentre l’aeroporto di Basilea-Mulhouse e’ stato chiuso per un’ora e mezza, scrivono i media online. L’autostrada A1 (est-ovest) e’ rimasta chiusa per oltre due ore da Oensingen (Soletta) in direzione di Berna. Le raffiche hanno fatto ribaltare tre camion e cinque furgoni, ha indicato la polizia locale.