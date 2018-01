Le Previsioni Meteo stagionali, sempre più precise: AccuWeather ha letto quest’inverno con grande precisione, e adesso arriva il Burian!

Le Previsioni Meteo stagionali si rivelano sempre più precise e affidabili: l’autorevole centro meteorologico statunitense AccuWeather ancora una volta ha previsto con estrema precisione la tendenza per l’inverno in corso in Europa. Siamo ormai a fine Gennaio e possiamo sbilanciarci in base alle condizioni del tempo che si sono verificate fin qui, con un caldo anomalo e una persistente siccità in tutta l’area Mediterranea e un clima mite sulla penisola Scandinava. Attenzione, però, al prosieguo della stagione: nell’Europa centrale e al Nord Italia, AccuWeather prevedeva intense ondate di gelo con l’arrivo del Burian dalla Russia nella seconda parte dell’inverno, tra Febbraio e Marzo.