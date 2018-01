Liguria, principio di incendio su un traghetto: il comandante torna in porto 

Principio di incendio ieri sera a bordo del traghetto Excellent della Gnv partito da Genova e diretto a Tunisi: il comandante si e’ accorto del possibile rogo dal fumo nero e denso che usciva dal fumaiolo ed ha invertito la rotta. E’ successo davanti alle coste della Corsica.

Pur avendo appurato che non si trattava di un inconveniente grave, per precauzione e’ stato deciso di interrompere il viaggio e di tornare a Genova dove la nave e’ arrivata a mezzanotte. Qui tutti i 280 passeggeri e 100 auto sono stati rimbarcati alle 2 di notte sulla Superba Gnv e hanno ripreso il viaggio per la Tunisia.