Ecco lo sciroppo naturale mutivitaminico in grado di alleviare i disturbi causati da tosse, muco e catarro

Ci sono molti prodotti naturali che, se presi in casi di disturbi lievi causati da tosse e influenza, possono essere più efficaci per alleviare i disturbi che arrecano malessere al nostro organismo. Molto spesso, corriamo in farmacia in cerca di sciroppi per combattere la tosse, senza sapere che potremmo avere in casa un rimedio naturale molto efficace a base di un frutto facilmente reperibile sul mercato mondiale. Il frutto di cui stiamo parlando è l’ananas. Secondo numerose ricerche, l’ananas abbinata ad altri ingredienti, apporta dei benefici utili a combattere molo efficacemente la formazione di muco, catarri, e la formazione di tosse e persino sinusite.

Inoltre, secondo alcuni studi effettuati su questo frutto tropicale sono risultati efficaci addirittura nel dare sollievo ai pazienti affetti da tubercolosi. L’ananas contiene la bromelina, un’importante sostanza che risulta particolarmente efficace nel trattamento degli stati infiammatori dei tessuti molli e inoltre, aiuta la digestione. La bromelina è contenuta principalmente nel gambo pseudo legnoso dell’ananas, quindi, la parte più dura, non va assolutamente scartata, ma va inserita assieme alla polpa quando prepariamo l’estratto di ananas. Ecco come preparare in casa una bevanda mucolitica naturale contro la tosse:

Ingredienti per una persona

– 2 fette di ananas intere (compresa parte dura centrale)

– 1 limone

– 2 cm di radice di zenzero

– 1cucchiaio di miele

– 1/2 cucchiaino di pepe di Cayenna (non indicato per i bambini)

Il procedimento prevede di: tagliare a pezzettini le due fette di ananas, pelare il limone al vivo, conservando il più possibile la parte bianca, chiamata albedo. Se vuoi un succo meno aromatico, pela lo zenzero togliendo la scorza. Inserisci gli ingredienti nell’estrattore; parti con il limone, l’ananas e infine lo zenzero. Nel succo ottenuto, aggiungi il cucchiaio di miele (per la tosse è consigliato il miele di castagno, ma va bene qualsiasi tipo di miele a seconda delle preferenze) e il cucchiaino di pepe di Cayenna.

Mescola bene il tutto e bere immediatamente anche nel corso della giornata o quando la tosse è più intensa.