Maltempo Sardegna, albero cade sulla ferrovia: treni bloccati a Macomer

La bufera di vento sta creando gravi disagi nel Marghine. All’uscita di Macomer e’ stata bloccata la circolazione dei treni a causa di un albero sradicato dalle raffiche di maestrale e precipitato sui binari. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le maestranze di Trenitalia per ripristinare le corse nel minor tempo possibile. Sempre a Macomer il vento ha abbattuto alcuni alberi e pali dell’illuminazione pubblica, spazzato via persiane e comignoli. I pompieri sono la lavoro per mettere in sicurezza le strade. Il sindaco Antonio Succu, con una ordinanza, ha invitato i cittadini a non uscire di casa, salvo emergenze. Tra Silanus e Dualchi, inoltre, il maestrale ha abbattute due linee elettriche provocando l’interruzione della corrente in alcuni paesi. Sul posto i dipendenti dell’Enel.