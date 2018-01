Cresce il pericolo valanghe anche nelle valli della provincia di Vercelli. In via precauzionale, la commissione valanghe dell’Unione Montana ha disposto per le prossime ore la chiusura di due strade in Alta Valsesia: la provinciale 10 Rimasco-Rima, e la strada comunale della Val Vogna, nel territorio di Riva Valdobbia. Il provvedimento rimarra’ in vigore fino a domani mattina, quando ci sara’ un nuovo sopralluogo della apposita commissione.