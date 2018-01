Maltempo Basilicata: 7.5 milioni all’agricoltura per le nevicate e gelate del 2017

Ad oggi è di 7,5 milioni di euro la dotazione finanziaria disponibile in Basilicata per i danni causati dalla nevicata di un anno fa di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole della Regione, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono alla somma di 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata (comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni) su un totale di circa 14 milioni di euro di disponibilità nazionale ripartita alle Regioni.

Per il milione di euro riveniente dal riparto del fondo di solidarietà in agricoltura, la somma di 898.060 euro è destinata ad interventi compensativi dei danni subiti sia dalle produzioni che dalle strutture, causati dalla nevicata straordinaria e dalla successiva gelata del gennaio dell’anno scorso. Per tali istanze è già in corso l’istruttoria da parte degli uffici. A tale somma si aggiungono ulteriori 113.476 euro in favore delle imprese agricole danneggiate dalle stesse avversità atmosferiche quale contributo per la riduzione degli interessi maturati nell’anno 2017, conseguenti alla proroga delle operazioni del credito agrario.