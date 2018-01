Maltempo Calabria: parzialmente riaperta la ‘tirrena inferiore’ in località Ceramida-Pellegrina

Anas comunica che, è stata riaperta al traffico la strada statale 18 ”Tirrena Inferiore”, interessata da un fenomeno franoso al km 499,400, in località Ceramida Pellegrina, una frazione del comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Grazie al tempestivo intervento del personale Anas la strada sarà riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia entro stanotte, non appena saranno concluse le operazioni di sgombero dei detriti.

Dalle prime indagini condotte sul posto dai tecnici Anas è ipotizzabile che la frana si sia originata dalla rottura di un impianto fognario che, riversando una copiosa quantità d’acqua, ha causato il crollo di un muro di sostegno di una strada del comune di Bagnara Calabra, sovrastante la statale. Per garantire la sicurezza della viabilità, il presidio del personale Anas proseguirà per tutta la notte.

Anas raccomanda prudenza nella guida