Maltempo in Calabria: pioggia e vento forte tra Catanzarese e Reggino, pali e alberi caduti

Sono ore di maltempo intenso in Calabria, interessata da vento forte e pioggia: particolarmente colpita la provincia di Catanzaro e il basso Ionio reggino.

Nel Catanzarese numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e pali caduti.

A Catanzaro alcuni cartelloni pubblicitari sono stati divelti e si è verificato il distacco di alcuni pannelli di copertura dell’ingresso del pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino.

I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Taverna sono intervenuti per alberi caduti sulla SP26 e successivamente, in supporto alle squadre della centrale, per la rimozione di ostacoli nella zona sud di Catanzaro.

Si è proceduto anche a verifiche per infiltrazioni d’acqua all’interno di abitazioni e nella struttura Campus della facoltà di giurisprudenza dell’Università “Magna Græcia”.

Alberi abbattuti dalla forza del vento anche tra Condofuri e Bianco, nel reggino.