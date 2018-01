A causa delle avverse condizioni meteorologiche Siremar rende noto che la motonave Pietro Novelli non effettuerà la corsa delle 23 da Trapani per Pantelleria. Siremar comunica inoltre che in caso di favorevoli condizioni meteorologiche alle 5,30 di domani la nave veloce Isola di Stromboli, imbarcando mezzi e passeggeri per Vulcano e Lipari, si trasferira’ da Milazzo in quest’ultima isola da dove con partenza alle 6,30 coprira’ la tratta Lipari-Vulcano-Milazzo.