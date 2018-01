Maltempo, frana a Ventimiglia: Aurelia bloccata, l’Anas sul posto

La strada statale Aurelia è bloccata a Ventimiglia, nell’imperiese, per uno smottamento che ha provocato la caduta di pietre e materiale terroso dalla collina soprastante sulla carreggiata sottostante. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 16.30 tra via Gallardi e corso Francia, all’altezza del chilometro 689,700.Sul posto vigili del fuoco e tecnici di Anas. Il tratto di strada rimarrà chiuso fino a domani per pericolo di caduta massi. Mercoledì è previsto un nuovo sopralluogo per stabilire un’eventuale riapertura.

Al momento il traffico veicolare è deviato su via alle Ville.Sempre nel pomeriggio un’altra frana nell’imperiese ha riguardato anche la strada provinciale 45 in direzione di Pietrabruna. Sul posto è stato istituiito un senso unico alternato.

Anas comunica che la strada statale 1 ”Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Ventimiglia, in provincia di Imperia, a causa di una frana. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato dell’Aurelia, con indicazioni sul posto. La frana si è verificata in un tratto di competenza comunale. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità.