Maltempo: la strada per Cervinia rimarrà chiusa tutta la notte 

La strada regionale di accesso a Breuil-Cervinia rimarrà chiusa per pericolo valanghe tutta la notte. Lo ha riferito all’ANSA Sara Bordet, commissario del Comune di Valtournenche. “Domani mattina non appena la visibilita’ lo consentira’ faremo ulteriori valutazioni con la commissione valanghe“, ha spiegato. In base alle stime a disposizione del Comune, a Breuil-Cervinia – ha riferito il commissario – dovrebbero essere presenti circa 10 mila turisti, di cui 3.500 negli alberghi e 7.000 mila nelle seconde case.

“La situazione qui e’ tranquilla, chi doveva scendere e’ sceso. Qui davanti a me ho alcuni bambini che giocano divertiti nella neve”. Lo spiega Monica Meynet, presidente del Consorzio Cervino turismo, in merito alla chiusura della strada per Cervinia a causa del pericolo valanghe dovuto alla forte nevicata.

“I villeggianti rimasti lo hanno fatto consapevolmente, perche’ fino a domenica non devono rientrare. Ha lasciato Cervinia – spiega Meynet – soprattutto chi ha una seconda casa. Invece chi sta in albergo nella gran parte dei casi e’ rimasto. Nel nostro, per esempio, e’ partito solo chi gia’ aveva programmato di terminare il proprio soggiorno”.