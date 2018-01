Maltempo Livigno: rimossa la neve sulla statale, chiuso il valico del Gallo 

In alta Valtellina e nel resto delle alpi della Lombardia permane alto il rischio di caduta valanghe, oggi indicato all’indice “3 marcato”. Sempre nella zona di Livigno rimane in vigore, sino ad almeno venerdi’ quando sara’ effettuato un nuovo sopralluogo, l’ordinanza di chiusura del valico del Gallo, collegamento con la Svizzera. Un percorso che, quando e’ transitabile, conduce a Livigno e negli altri centri turistici dell’Alta Valtellina i vacanzieri provenienti dal Nord Europa.

Si e’ effettuata nella giornata di oggi, anche con l’ausilio di un elicottero, la bonifica dei versanti carichi di neve per consentire la riapertura 24 ore su 24 della statale 301 del passo Foscagno che, in questi giorni, aveva determinato a piu’ riprese l’isolamento di Livigno (Sondrio) per il forte rischio di slavine.

