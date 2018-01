Anas comunica che, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, a causa delle avverse condizioni meteo è stato chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 140,700 e il km 147,000, in località Madesimo in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. Restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e l’abitato del comune di Madesimo.