Maltempo: neve in quota e pioggia a fondovalle in Valtellina 

Pioggia battente sul fondovalle e neve in quota, in Valtellina e Valchiavenna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate nevicate di circa 25 centimetri, attorno ai 1300 metri. Secondo l’ultimo bollettino diffuso in serata dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio), non si attenua il rischio valanghe sull’arco alpino lombardo che resta “3 marcato” su una scala di cinque. I pericoli maggiori di distacchi sono sulle alpi Retiche, Orobie e gruppo montuoso dell’Adamello.