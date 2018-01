Maltempo: tempi lunghi per la riapertura dell’Aurelia tra Sestri e Lavagna  

Resta chiusa al traffico in entrambe le direzioni l’Aurelia, all’imbocco della galleria Sant’Anna tra Sestri Levante e Lavagna, a seguito della caduta di alcuni massi dal costone roccioso. Lo comunica l’Anas.

Dopo i primi interventi di perlustrazione della scarpata e successivo disgaggio di alcuni massi pericolanti, operazione svolta stamane da cinque rocciatori, nel pomeriggio i tecnici dell’Anas e della Regione Liguria hanno effettuato un sopralluogo sull’area. I danni maggiori sono stati riscontrati nella parte alta della parete rocciosa, interessata da lavori di costruzione in un’area privata.

Domani mattina si interverra’ con mezzi specializzati per avere il quadro completo della situazione: le operazioni dureranno alcuni giorni. La pulizia della scarpata consentira’ l’ispezione e la valutazione complessiva del fronte roccioso, necessaria per stimare i tempi di riapertura in piena sicurezza, considerando anche il meteo in peggioramento nelle prossime ore, come ha sottolineato l’assessore alla protezione civile della Regione, Giacomo Giampedrone: “Purtroppo il quadro e’ complicato dalle cattive previsioni meteo del weekend e dal fatto che in questo evento franoso sono coinvolti alcuni terreni privati su cui probabilmente bisognera’ intervenire con delle specifiche ordinanze di intimazione di alcuni interventi necessari. Faremo un nuovo incontro tecnico lunedi’ pomeriggio in Comune a Lavagna per capire come ripristinare questa fondamentale arteria della Liguria”, ha aggiunto Giampedrone Intanto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha gia’ scritto una lettera al Ministero dei Trasporti in cui viene chiesta l’esenzione dal pagamento del tratto Sestri – Lavagna per i residenti interessati. Il traffico resta infatti deviato sulla A12.