Maltempo, scattata l’allerta arancione in Belgio e Spagna: voli cancellati e strade chiuse

Allarme maltempo in Europa, in particolare in Belgio e parti della Spagna che sono state messe in allerta “arancione”, la seconda per gravità nella scala di allarme formata da quattro livelli, con le autorità che hanno invitato le persone alla massima cautela. In Olanda, 252 voli su circa 1.200 sono stati cancellati all‘aeroporto Schiphol di Amsterdam, uno degli hub europei più importanti, mentre sono state lanciate allerte meteo per diverse regioni.

Diverse autostrade e linee ferroviarie sono state inoltre chiuse, mentre le autorità si preparano a rafforzare le difese contro il rischio alluvioni. Disagi per i voli anche all’aeroporto di Francoforte in Germania e all’aeroporto di Zurigo. Sono circa 14mila le abitazioni, in diversi cantoni svizzeri, senza corrente. Chiuse la maggior parte delle stazioni sciistiche in Svizzera e nel nord delle Alpi francesi.