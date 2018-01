Maltempo, Sestriere torna alla normalità: domani scuole aperte

“L’altra notte a causare i danni al condominio San Vittorio non e’ stata una slavina ma un importante distacco di neve dal tetto della palazzina stessa, che impattando al suolo ha creato un effetto bomba che ha portato al distacco di altra neve dal versante inclinato della collina“. Cosi’ il sindaco di Sestriere Valter Marin, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente di lunedi’ sera.

“Lo spostamento dell’aria ha danneggiato i serramenti – ha aggiunto il sindaco – facendo entrare neve nel condominio che strutturalmente non ha avuto danni. E’ stata dichiarata l’inagibilita’ per 10 dei 60 alloggi circa in attesa di fare verifiche una volta sgombrata la neve”. L’emergenza Maltempo, intanto, pare essersi arrestata e domani saranno riaperte le scuole comunali.

“Siamo tornati agli anni ’80 e ’90 – aggiunge il vicesindaco Gianni Poncet – in quell’epoca queste precipitazioni erano normale routine. La nevicata dei giorni scorsi ci ha messo in condizioni di avere tanta neve dopo le vacanze di Natale, creando i presupposti per fare la seconda parte della stagione in maniera ottimale su tutto il comprensorio della Vialattea”.