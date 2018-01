Maltempo Sicilia: forti raffiche di vento a Catania, crolla controsoffitto dell’ospedale

Forti raffiche di vento spazzano da ore Catania: si è verificato il crollo di parte del controsoffitto del nuovo reparto di Osservazione Breve Intensiva dell’ospedale Garibaldi Centro di piazza Santa Maria di Gesù. Non si segnalano feriti o danni ulteriori: a cedere sono stati alcuni pannelli di cartongesso in un momento in cui non transitava nessuno.

Centinaia le richieste di soccorso giunte alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco relative al crollo di cartelloni pubblicitari, alberi abbattuti e materiale di vario tipo che ostruisce le strade in tutta la provincia.

Segnalati disagi anche a Viagrande, Misterbianco, Mascalucia e Trecastagni.

Disagi anche per i passeggeri di alcuni aerei il cui atterraggio era previsto per stamane nello scalo di Catania: tre voli della Ryanair sono stati dirottati negli scali di Comiso (Ragusa) e Lamezia Terme (Catanzaro).

Numerose squadre di tecnici dell’Enel sono al lavoro per ripristinare disservizi che si sono registrati a ‘macchia di leopardo’ a Catania e provincia dopo l’erogazione dell’energia elettrica è stata interrotta per la caduta di alberi sulla rete di distribuzione. I paesi maggiormente colpiti sono Mascalucia, Viagrande, Pedara e Mascali.