Maltempo: tecnico bloccato in alta montagna dalla neve 

Il soccorso alpino di Domodossola e quello della Guardia di Finanza stanno salendo ai 1700 metri della Colmine, una montagna sopra Crevoladossola (Vco), per recuperare un tecnico di telefonia mobile che e’ rimasto bloccato nella zona a causa della neve.

L’uomo era stato accompagnato in quota da un elicottero per alcuni controlli a una cella telefonica. Il peggioramento del tempo non ha permesso all’elicottero di tornare a recuperarlo. Il tecnico, che e’ in contatto telefonico, ha fatto sapere di star bene.