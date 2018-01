La tempesta Friederike ha provocato danni per 500 milioni di euro in Germania, secondo le cifre a cui ha fatto riferimento l’associazione delle compagnie assicurative. Un bilancio pesante, in termini economici, ma non paragonabile a quello che lasciò in eredità l’ondata di maltempo di 11 anni fa: la tempesta Kyrill, infatti, provocò danni per 2 miliardi. Niklas, che spazzò la Germania nel 2015, costò ai tedeschi 590 milioni di euro.