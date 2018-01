Maltempo Torino: riaperta la strada provinciale del Sestriere

E’ stata necessaria un’intera giornata di lavoro di uomini e mezzi del Servizio Viabilita’ della Citta’ Metropolitana di Torino per la riapertura del tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata della Strada Provinciale 23 del Sestriere, che e’ nuovamente transitabile da questa sera, mettendo cosi’ fine all’isolamento di Borgata.

Il tratto della Provinciale 23 che va da Cesana a Sestriere Colle – spiegano – era stato riaperto in mattinata, a seguito dello sgombero della neve e delle verifiche sulla transitabilita’ in sicurezza. Rimane chiuso il tratto della Provinciale 23 da Sestriere Borgata a Pragelato Plan per il pericolo di slavine nella frazione Duc. Domattina i tecnici della Citta’ Metropolitana verificheranno la possibilita’ di effettuare in sicurezza lo sgombero della massa nevosa e la conseguente riapertura al traffico. Rimane anche chiusa al traffico per il pericolo di slavine la Strada Provinciale 215 da Sauze di Cesana a Grangesises. L’arteria e’ percorribile, si dice in una nota della Citta’ Metropolitana “con cautela da Cesana a Sauze di Cesana e nel breve tratto da Sestriere Colle a Grangesises, fino al punto in cui la strada e’ interrotta perche’ sussiste il pericolo di distacco di slavine”.