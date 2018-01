Maltempo: torna la neve in Trentino 

La neve dovrebbe tornare domani in Trentino, anche a basse quote, fino ai 500 metri, per lasciare spazio a schiarite da venerdi’. Le temperature sono previste quindi in discesa e il freddo dovrebbe poi restare anche con il ritorno del cielo sereno. Il servizio meteorologico della Provincia autonoma di Trento prevede per domani nuvolosita’ compatta con precipitazioni diffuse, deboli al mattino, in intensificazione dal pomeriggio e in serata.

Limite della neve inizialmente oltre i 1.000-1.200 metri, in calo durante la notte fino a 500 metri circa e localmente a quote piu’ basse. Venerdi’ precipitazioni in esaurimento in mattinata, con locali schiarite dal pomeriggio, con vento moderato da nord anche nelle valli. Fine settimana piu’ stabile e soleggiato ma freddo, specie in montagna. Lunedi’ probabile nuovo peggioramento.