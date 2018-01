Maltempo Toscana, allerta mareggiate: chiuso il pontile Tonfano 

A titolo precauzionale, il commissario prefettizio a Pietrasanta, Giuseppe Priolo, ha firmato un’ordinanza di chiusura del pontile di Tonfano dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani, mercoledi’ 17 gennaio. Il provvedimento di divieto di accesso e di transito pedonale e veicolare, si e’ reso necessario in seguito all’emissione di allerta regionale arancione per mareggiate intense che possono determinare situazioni di grave pericolosita’ per l’incolumita’ pubblica e la sicurezza urbana.

Con una nota il Comune ha avvertito la popolazione che devono essere seguite tutte le norme di comportamento di auto-protezione evitando il transito e la permanenza in luoghi prospicienti la battigia, maggiormente esposti al rischio del fenomeno delle mareggiate, e devono essere messi in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alle mareggiate, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata arrecando cosi’ danno all’incolumita’ delle persone come ad esempio strutture mobili, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee. Per le stesse ragioni, a Viareggio e’ stato chiuso il viale dei Tigli nella pineta di Levante.