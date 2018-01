Maltempo, valanghe in Val d’Aosta: da domenica forti precipitazioni

La Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta informa che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, risultano al momento chiuse le seguenti strade statali, regionali e comunali. La strada regionale n° 46 della Valtournenche, a seguito di ordinanza del Commissario, è chiusa tra le Località Singlin e Cervinia fino a ulteriori valutazioni della Commissione valanghe.

La strada regionale n°28 per il Comune di Bionaz, a valle del Comune di Oyace, chiusa questa mattina a causa di una valanga, è stata riaperta al traffico. Resterà però chiusa dalle ore 22.00 di oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 06.00 di domani venerdì 5 gennaio 2018. Strada comunale del Comune di Nus, tra le frazioni di Clemensod e Arlod. Strada comunale del Comune di Courmayeur tra le località Larzey e Entreves

Si è verificata, nella giornata di oggi, una valanga nel Comune di Courmayeur, alla base del ghiacciaio del Toula. Altre quattro valanghe si sono verificate nel Comune di Valtournenche, località Cervinia e Perrère. Un’altra valanga ha interessato il Comune di Ayas, in località Antagnod. Non risultano persone coinvolte. Lo rende noto la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. A seguito di sopralluogo dei tecnici preposti, l’Anas ha decretato la riapertura della strada statale n°26 per il Comune di La Thuile. Resta percorribile solo con catene montate la strada regionale per il Col San Carlo.

Il Centro funzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta segnala che, dopo una breve attenuazione delle precipitazioni nelle giornate di venerdì e sabato, si verificherà un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla mattinata di domenica 7 gennaio 2018. La Protezione civile regionale mantiene costante il monitoraggio della situazione, in rapida evoluzione, su tutto il territorio.